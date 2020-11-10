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【附購買連結】K Kwong 嘔心瀝血設計! 五款出位口罩一盒有晒

行內熱話 02:53 2020/11/10

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K Kwong 繼上次設計 2 款口罩後，今次再有 3 款新設計推出。
    
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次 Face Armor 推出的 K Kwong Deluxe 口罩，一盒 50 個，10 片一包，共有五個 K Kwong 設計的出位款式，包括:大檸樂、麻雀、蝴蝶Papillon、CLS和佛系。

口罩同為 Level 3 高防水平，一盒售 $168/50 個。(買家需輸入優惠碼 :MCXFA1111SALE!)

其他內容】   Donki 超搶手口罩到貨! 日本 Presto 3E>99% 口罩售 $69.9/50個

K Kwong Deluxe 口罩

口罩購買連結<<

【其他內容】  【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

其他內容】 【附優惠詳情】中衛兒童口罩 屈臣氏售 $11包

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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