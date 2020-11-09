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【唔駛帶口罩?】 提供 90% 防護力! 輝瑞 x BioNTech 新冠肺炎疫苗成功? 年底前可產 5000 萬劑

行內熱話 22:54 2020/11/09

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多個外媒報道，由輝瑞藥廠（Pfizer）及德國生物科技企業 BioNTech 合作研發的新冠肺炎疫苗，取得顯著研究成果。據最新的研究結果，該款疫苗已在 6 個國家為 43,500 人接種測試，沒有出現任何安全問題，並為接種者提供 9 成防護力。輝瑞預計，最快可在 2020 年內生產 5,000 萬劑疫苗。
    
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現時，全球有多款新冠肺炎疫苗進入第三階段的測試，但由輝瑞及 BioNTech 合作研發的疫苗，就率先從這個測試階段中脫穎而出。廠商表示，因應測試取得成功，正計劃向有關當局申請緊急授權，期望盡快為部分人進行緊急接種。輝瑞及 BioNTech 的疫苗需要接種兩劑，而兩次接種之間要相隔 3 星期。相關疫苗在 6 個國家，包括：美國、德國、巴西、阿根廷、南非及土耳其測試，研究結果顯示接種者於接種第二劑疫苗後 7 日，獲得 90% 的保護力。

輝瑞預料，可於 2020 年底前生產 5,000 萬劑疫苗，到 2021 年底共可生產 13 億劑。不過，疫苗能否供應全球各地，仍面對物流上的困難，因為該款疫苗需要儲存於攝氏負 80 度極低溫環境下。此外，廠方亦未有公佈不同年齡層人士對疫苗的反應之數據。

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撰文 : 張文啟

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