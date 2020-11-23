【疫市營商】夾公仔機直播・毋須「課金」照大賣　廣告科技公司創手機遊戲平台　

新冠肺炎疫情肆虐，大部分行業深受打擊，但也有例外，如居家抗疫流動遊戲成為市場新寵。有廣告公司公司結合手遊、夾公仔機、直播，玩家毋須「真金白銀」付費賺取虛擬幣後，更可換取各項禮品，新穎想法吸引了大量玩家和廣告商，實現多方共贏。

廣告科技公司 Move-Hub 創辦於 2018 年，創辦人 Emily Lau 說：「我們做過不同地區性廣告並曾跟九巴合作，推出過類似《 Pokémon GO》獎賞遊戲，透過九巴的 2,500 巴士站藍芽熱點，玩家可在巴士站得到虛擬幣換取禮品；九巴 app 亦會推送我們的廣告，實現盈利。未來我們會繼續開發新的遊戲廣告平台，以手機流動遊戲中心作為公司的營運核心。」

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▲ Move-Hub 公司創辦人Emily Lau（右）及企業發展經理 Carrie Cheung。

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雖然新冠肺炎疫情打擊市道，但個人以至企業轉型足夠快的話亦足以化危為機，疫情讓更多人留在家。Move-Hub 便以創意和科技推出嶄新的手機娛樂，滿足全新市場。

Move-Hub 企業發展經理 Carrie Cheung 表示，Move-Hub 的遊戲完全免費，玩遊戲僅需虛擬幣，得到虛擬幣方法有二：看廣告或者透過程式 GPRS 出街「尋寶」。她解釋：「尋寶的地店會是一些跟我們有合作關係的商舖，變相幫他們催谷人流。有金幣後便可以在遊戲平台裏控制真實的遊戲機例如夾公仔機。現時公司有 4 部夾公仔機，獎品各有不同，例如 3 個金幣玩 1 次，夾到的話得到 15 個金幣。賺夠金幣後便可以換取到優惠券或者公仔。」

▲ Move-Hub 曾與九巴合作。

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Emily 指出，整個軟件都沒有「課金」元素，不少玩家目標都不是在獎品上，反而是為了免費玩夾公仔機。公仔機由上午 10 時開到下午 10 時，不少人都會等開機。為了增加遊戲趣味性，遊戲除了直播更加入了騷擾元素，又說：「創新科技在新冠肺炎疫情下仍可以有新商機。我們推出遊戲時是疫情第二波，遊戲機中心紛紛停業，但其實玩遊戲機毋須親自出行，網上都可以玩的。」

▲ 有足夠金幣即可換領禮品。

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Emily 續稱，新冠肺炎疫情可以說是改變了玩家行為：「我們不停研究新的直播型遊戲機，未來可能會推出彩虹機。如果直播好玩，不受地理限制的元素已足夠吸引。有些玩家自稱夾公仔大師，自然就凝聚到一班玩家看他表演。」

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