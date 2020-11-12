【疫市營商】低成本數碼轉型　港產POS解決中小零售業痛點

新冠肺炎肆虐，逼使大量中小企數碼轉型增強競爭力捱過疫情。有香港公司開發網購科技平台，為中小企提供低成本數碼轉型方案，更獲得政府注資，公司估價突破 3 億元。

創立於 2016 年的 Atalon Ventures，早前推出「iSaleConnect 」雲端營商系統幫助小店營運，系統集合銷售記錄、採購流程、存倉管理與會員系統功能，支援落單、訂位服務、實時圖表了解店舖所有狀況、食材到期提示等。

《局長會客室》，本周四與局長對話！

▲ Atalon Ventures 主席趙朗指出 iSaleConnect 構思來自親身經驗。

不過, 坊問間一向不缺 POS (Point of Sales，銷售點終端系統) ，尤其連鎖店喜用國際大品牌方案，初創的 Atalon Ventures 如何爭生意？Atalon Ventures 主席趙朗解釋，iSaleConnect 屬雲端系統，門檻比一般 POS 系統低，月費只需約 500 港元。他又說：「我當年經營酒吧時，曾經打算升級 POS 系統，但原來坊間升級這類系統動輒過百萬元， 便決定自行研發價格相宜的商店管理系統。務求『一機在手』（電腦、平板電腦或手機）便可以解決零售業痛點。」

iSaleConnect 開發投資超過 2,000 萬元，在香港、 前海、上海等地設有辦公室，希望明年可由 70 名員工增聘至 120 人。趙朗指出，坊間的 POS 系統功能有限， iSaleConnect 能提供只有國際大品牌才做到的功能；將來系統亦將引入人工智能（AI）技術，屆時即可通過系統分析會員喜好及篩選出熱銷產品。

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▲ 不同的智能硬件都可以使用 iSaleConnect 。

他解釋：「很多中小企仍在用古舊軟件，但叫他們能貿然採用新系統對他們來說要經過心理關口，而 iSaleConnect 知名度又未夠，客人不想學習新資訊或者不敢將公司命根交給 Atalon 等新興公司。所以我們要做更多宣傳。近日我們創新科技署旗下的創科創投基金（ITVF）入股，除了得到實質資助外，亦提高了知名度。公司現時估值大約 3 億港元，以令中小企對我們更有信心。」

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▲ iSaleConnect 可應付多項任務，包括落單、訂位等等。

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對於 iSaleConnect 的前景，趙朗感到樂觀，指數碼轉型是時代趨勢，只要做好本份，簡單易用、收費便宜、方便又有實效，不愁沒有生意。 iSaleConnect 最希望能夠打開新冠肺炎疫情裏被動的實體店市場，又說：「香港現在沒有遊客，實體店能否存活都是視乎轉型得快不快。連鎖餐廳、咖啡店等都是我們想推廣的對像。為了做好宣傳，未來我們會邀請 5 至 10 間中小企，免費讓他們使用一年 iSaleConnect 並且拍片，記錄 iSaleConnect 如何幫到他們，以小故事做更貼地的推廣。」

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