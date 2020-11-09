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【疫市直擊】民生區海味藥材舖只能自救？西環小店：消費券不應只幫大商家

業界頭條 18:43 2020/11/09

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本港新冠肺炎疫情反覆，海味店等非必需品生意如何？SME.hket 記者下午走訪西環皇后大道西至李陞街及威利麻街一帶，發覺西營盤市面人流未能回復疫情爆發前，幸生意未至於谷底。有商戶表示，市民順路乘車回家路途中會光顧藥材及海味店鋪，隔接帶旺商鋪生意。

皇后大道西的茶葉店主盧先生稱：「現時經濟環境差，令這個區域人流少。但現時生意額比疫情高峰期僅回升 1 成。」幸好業主沒有大幅加租，算是大大減輕經營壓力。

【疫市直擊】尖沙咀商場假日人潮重臨 店員：多謝家長帶小朋友出街救市​​​​​​見下頁】​ 

李陞街及威利麻街一帶藥材鋪，帶旺皇后大道西商店生意。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法【見下頁

盧續指：「西營盤住宅大廈一般不會很高，如我店舖所處的大廈便僅 5 層樓高，整體消費人口低故人流不會太多，要靠近李陞街及威利麻街一帶藥材鋪的外區客，帶旺些少生意。」盧先生的店亦要靠附近等巴士小巴、順道賣小量茶葉帶回家的散客。他建議，政府推出消費券時可按特性店舖種類劃分，而不應局限超市內消費，此舉才真正幫助帶動小店生意。

西營盤是民生區客源集中本地客為主

上環海味舖不敵疫情　結業清貨益街坊見步行步見下頁

記者沿路行至李陞街一列藥材鋪，其中一檔負責人卓先生指：「因為這裏民生區，客源集中香港本地客為主，事實上每年年底屬旺季惟今年氣氛差，影響消費，生意額也下跌，但比新冠肺炎疫情高峰期算好。」

威利麻街海味店負責人梁先生表示：「山珍海錯有貴有平，花膠也有大少之分，我們店貨品主要是批發本地街市及超級市場，而非酒樓食肆，故對銷情影響不算太大。因為新冠肺炎疫情下市民多在家中用餐，市民轉向街市消費。」不過，疫情下貨品價格浮動，早前疫情高峰期的價格一度要調低，現時已回復正常售價，始終民生區當然只能賣「民生價」。

住宅定單首超商業客 Uber Eats香港用戶增4倍多謝 WFH ​​​​​​【​見下頁

疫情下海味店生意影響幅度，均視符客戶對象。

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撰文 : 鍾采餘

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