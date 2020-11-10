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【管理Tips】3 種會議桌格局要留神　跟上司開會坐位的「藝術」

商管策略 08:20 2020/11/10

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走進偌大的會議室開會，大多數人都會習慣坐在平常坐的位置，或者坐在邊緣免被叫到。至於該坐哪、不該坐哪，稍有不慎可能降低雙方溝通效率，還可能給對方留下壞印象。以下分析「座位心理學」中 3 個最常見的情境，下次開會時打工仔應留意坐法：

（1） 四方桌面：坐旁邊

以四方枱為例，盡可能坐在對方的旁邊而不是對面，這能避免視覺上的「競爭」氛圍，有助雙方更放鬆聊天，同時增進兩者的信任關係。在肢體語言的世界，並排的坐法也象徵親密，表達「我在你身旁」、「我是你的得力助手」等意思。不過，若是初次見面或面試，坐法應以面對面的方式較好，避免造成誤解和尷尬。

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如果座位靠近門邊，邀請的一方應坐在靠近門的一側，讓受邀者坐離門遠一點的位置，套用在男女約會情境的話，即男生坐靠近門邊，女生坐內側，這樣才會讓女生有安全感。另外，在職場上，可以在進門前先觀察對方的握筆習慣，並坐在對方沒有握筆的那邊，這能減低你的壓迫感，對話更自然。

若是初次見面或面試，坐法應以面對面的方式較好，避免造成誤解和尷尬

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（2）長方形桌子：「大哥」坐最邊緣

一般會議室擺放多是長方形桌子。這時員工應留意，離入口或門最遠的座位即是權力最大的一方，在公司是主管甚或是大老闆，在家庭會議則可能是輩份最高的長輩。至於靠近門邊的座位，通常是會議或聚餐主導權較低的人，可以自由從門口進出。因此，如果你只是一般員工，選擇會議桌中間的座位較合適，早到者請盡量坐這個位置，不僅確保和座位上每個人有眼神交流，還能成為中介者，協助大家集中注意力、提升士氣，同樣情況也適用在課室，積極發言的人都會坐在偏向中間的位置。

坐在距離入口或門最遠的座位即是權力最大的一方，在公司就是老闆或主管

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（3）圓桌大枱：隨便坐無分彼此

由於圓枱沒有所謂的權力座位，因為不管那個位置都可以看見彼此，這種桌子經常在家庭聚餐中出現，象徵人人平等及團圓的氛圍，亦因此圓桌在公司會議室較少見。但如果有長輩一起聚餐，座位也有學問，以團年飯為例，坐得離長輩愈靠近，就更可以為長輩夾菜，說不定長輩會因此更喜歡你。

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由於圓桌沒有所謂的權力座位，因為不管那個位置都可以看見彼此

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Photo：iStock、Jason Wohlford

撰文 : 廖淑瑩

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