【大灣商機】AI 分析需要因材施教　嬰幼兒早教系統鎖定中港龐大市場

愈早學習效果愈好人所共知，但早到甚麼時候才最好？甚麼方法才是最佳？初為父母育嬰往往會遇上一堆挫折，有港人為了解決嬰幼兒早教痛點，開發人工智能（AI）系統助家長分析小朋友需要，讓其能有系統因材施教，建基於科學選擇最佳育兒策略。《i 奇蒙》app（流動應用程式）開發了近 10 年，將於明年初推出市場，鎖定龐大的大灣區以至中國早教市場。

《i 奇蒙》創辦人張喬揚（Johson）表示，家長雖然明白嬰幼兒早教極重要，但當中存有誤解：「早教不是『教育』，而是 Neuroscience（神經科學）之一，我們會專注於『嬰幼兒潛能開發』，藉由制定最佳教學方法釋放小朋友潛能，協助父母因材施教，綜合『腦神經~嬰幼兒潛能啟發網上課程』設計有效學習日程表。」

《局長會客室》，本周四與局長對話！

▲ 「i 奇蒙 在家早教」創辦人張喬揚。

張喬揚表示，早教市埸分析白皮書及初生父母的焦點訪談（focus group）均指出父母頭號痛點是「擔心孩子未來的競爭力」。傳統公營教育僅提供「工廠式」訓練方法，故近年不少家長讓為小朋友尋求更好的教育方案，故採用人工智能技術的《i 奇蒙》有極大的市場潛力。

《i 奇蒙》核心功能之一「人工智能教練」助父母全面評估小朋友能力，並編排合適學習計劃。

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▲ app 可以分析父母和小朋友的持質，並設計出日程表，輔以課程即可為小朋友進行全面早教。

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張喬揚指出，不少家長會主動瀏覽網上育兒資訊論壇，可是龐大複雜資訊對家長幫助有限，加上父母來自不同家庭和教育背景不同，育兒方向易有爭執，亦不見得找到真正合適小朋友的方案。透過 AI 技術，可以從父母性格特質及小朋友能力評估，設計出最合適的育兒計劃，並以日程表開展全面支援。方案會探測幼童天份，從其學習行為了解他們是聽覺型、視覺型抑或動覺型的學習者，因材施教。

《i 奇蒙》將於 2021 年年初在中港兩地同步推出。張喬揚指出，中國早教市場龐大，有公司在 2 年之內由零增長至 700 萬用戶，亦有走精品路線的同業推出主高達月費 12,000 元的早教計劃，依然其門如市。《i 奇蒙》的 優勢是研究能力，如核心團隊有輔導心理學家；現有 18 個中、英、數、音樂課 等 早教課程。 均由專業人士編纂。

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張喬揚說：「內地有 3 億個母親，但育兒痛點一直都在。新冠肺炎疫情雖然打亂了我們的計劃，但亦令網上學習的土壤變得肥沃。《i 奇蒙》擁有深度學習的人工智能，收集到的數據除了訓練得 AI 更聰明外，透過跟大學合作，數據會解讀分析，成為研究基石。」

事實上受限於數據過少，過往一篇早教學術 論文可能僅有百多個樣本，隨著未 來大數據愈來愈完善，每位小朋友的潛力會有更有機會被充分發揮，而個人能力的整體提升，甚至會成為改革教育的契機。」

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