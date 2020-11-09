【疫市營商】潮牌「中年危機」？傳 Superdry 撤出台灣關過百實體店

服飾品牌 Superdry 日前傳出將撤出台灣市場，料 11 月底再關閉兩間實體門市，但其台灣代理商 Bauhaus 否認消息，指還在正常營運。Superdry 今年已經不是首次傳出撤離地區市場，品牌在 7 月時正式撤出中國，並宣布關閉英國、愛爾蘭、法國等國家超過 100 間實體門市。

實體店生意大減 拓網上銷售

這間曾受到不少名人喜愛的潮牌，逃不過新冠肺炎疫情衝擊，顧客數量大幅減少，公司截至 10 月底的前半財年營業額比去年同期下跌 23%。自歐洲實施「封城」後，Superdry 的營運重心轉移至電子商貿，其網上銷售額比同期增加近 50%。

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▲ Supertdry 知面臨品牌老化危機，因此積極改變設計風格

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Superdry 聯合創辦人兼執行長（CEO）Julian Dunkerton 指，品牌近年不斷加強網上銷售業務，包括在倉庫導入機械人技術，提高揀貨與出貨效率，同時強化在社交平台貼文的品質與頻率，讓更多人願意追蹤，並增加與粉絲的互動，藉此提高品牌忠誠度。

提倡「設計優先」理念 盼吸年輕客

面對各大電商競爭，Superdry 只是強化電商不太可能因此扭轉新冠肺炎疫情對業務的打擊，因此 Dunkerton 去年重掌 CEO 時，提出另一個轉計劃，從服飾設計著手。但事實上，Supertdry 在消費者眼中，已經離「潮牌」愈來愈遠，更被笑稱是「中年男子」的喜愛愛，產品太多拉鍊、衣服上充斥著大量「Superdry」的字樣，是不受青睞許多消費者的原因，加上價格偏高，令顧客不斷流失。

Superdry 承諾 2030 年前會全面採用有機棉，在整個生產與銷售過程中，加入更多能提倡永續發展的原料和流程，也可以視為迎合「Z世代」消費者重視的價值，再次吸引年輕的消費族群。

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Photo﹕Superdry、SHOPSinSG