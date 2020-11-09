masklab 銅鑼灣開新分店 購物滿$200即送紫色幻鑽KF立體口罩一盒

▲ masklab 銅鑼灣開新分店

最近香港口罩廠開新分店已成風潮，masklab 又在銅鑼灣開新設新分店。



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廠方表現，銅鑼灣新分店已在試業中，買家既可購買盒裝口罩，亦可逐片購買特色口罩。現時新門市更提供限定活動，買家每購買 $200，即送一盒 10 裝紫色幻鑽 KF 立體口罩，價值 $78。口罩數量有限，送完即止

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▲ masklab 銅鑼灣開新分店

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地址: 白沙道15號地舖C

營業時間：星期日至星期四 12:00 - 21:00，星期五至星期六 12:00 - 22:00。

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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