【疫市直擊】住宅定單首超商業客　Uber Eats香港用戶增4倍多謝 WFH

新冠肺炎疫情下帶動外賣服務需求增加，Uber Eats 指今年用戶數比去年增長 4 倍，而住宅用戶更超越商業用戶，佔整體定單的 6 成。

Uber Eats 表示，在疫情下香港用戶創 4 年新高，今年用戶人數錄得至接近去年的 4 倍，更有香港用戶在過去 1 年内，於 Uber Eats 點餐近 400 次，平均每日點餐超過 1 次。而用戶口味選擇上，粵菜及中菜仍然是香港人最愛，酸辣米線連續 4 年成為香港人至愛菜式，港式點心燒賣則緊隨其後。

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住宅用戶定單比例亦首次超過商業用戶。Uber Eats 指，更多香港人遙距工作（WFH）及留港度假，該公司發現過去 1 年各個地區對外賣的需求出現顯著改變，一改以往商業區定單較多的情況，來自住宅區定單由以往佔整體 40%，升至 60%。而該公司在過去 12 個月亦增加 4 個新地區，包括屯門、港島南區、天水圍及柴灣。

Uber Eats 亦宣布推出 4 周年優惠及全新服務時段，從今天起延長服務時間，從早上 8 點至午夜 12 點，而由即日起至今年 12 月 31 日，Uber Eats 新用戶於首張訂單輸入優惠碼 「HKEATS4」，即可享有港幣 100 元折扣優惠。完成首張 Uber Eats 定單後，用戶更可獲港幣 200 元的 Uber 乘車折扣優惠。

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