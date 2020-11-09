  • 25°C
香港時間 : 20201109日 (一) 15:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【救市攻略】疫情重創日本旅遊業　膠囊旅館變陣成獨立工作間救市

商管策略 12:59 2020/11/09

分享：

目前日本仍未開放予觀光客入境，當地接連出現酒店破產、旅館結業的消息。在疫情下，不少旅館亦要「諗計」變陣，當中「安心お宿」就將旗下的膠囊旅館改裝成獨立工作間，每小時只需 500 日圓（約港幣 37 元）。

在日本擁有 7 間分店的「安心お宿」，因應入住人數大減，早前將新宿分店的膠囊的上下格位置打通，變成 17 個獨立工作間。工作間內設有電視、Wi-Fi、插座、打印機、毛毯等，方便一些未能留在家中的上班族租用。獨立工作間的收費分為 1 小時 500 日圓 (約37港元)、2 小時 1,000 日圓（約港幣 75 元）、3 小時 1,500 日圓（約港幣 112 元）、5 小時 2,000 日圓（約港幣 150 元）和 1 日 3,000 日圓（約港幣 225 元）。

《鬼滅之刃》疫情下開畫票房創新高 「聖地巡遊」帶旺日本旅遊經濟見下頁

「安心お宿」早前將新宿分店的膠囊的上下格位置打通，變成17個獨立工作間

中日11月中旬有望通關

據日本東京商工調查顯示，6 月負債額 1,000 萬日圓以上需要破產、或正申請破產的日本企業個案多達 274 宗。其中飲食業和住宿服務業成「重災區」，飲食業錄得 44 宗倒閉個案，而日本政府因應疫情實施入境管制期間，有 36 間旅館因而受影響。據日本《共同社》報道，日本及中國可能最快於 11 月中旬恢復商務旅行，相關人士出境及入境對方國家時，須接受新冠病毒檢測，亦須事前報告要停留的地點及活動範圍，入境後可豁免 14 日隔離。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

工作間內設有文具、充電線等，方便一些未能留在家中的上班族租用

旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企見下頁

松屋・吉野家也敵不過疫情虧損！加強電貿便當直送救市見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：pega3@Twitter、安心お宿

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【聖誕營商】預備開 Party 到會服務需求增　餐廳增聘兼職疫市迎聖誕
2020/11/08
【聖誕營商】預備開 Party 到會服務需求增　餐廳增聘兼職疫市迎聖誕
商業營銷 疫情 住宿 在家工作 新冠肺炎疫情 中國 日本

下一篇文章

【疫市營商】旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣