【救市攻略】疫情重創日本旅遊業　膠囊旅館變陣成獨立工作間救市

目前日本仍未開放予觀光客入境，當地接連出現酒店破產、旅館結業的消息。在疫情下，不少旅館亦要「諗計」變陣，當中「安心お宿」就將旗下的膠囊旅館改裝成獨立工作間，每小時只需 500 日圓（約港幣 37 元）。

在日本擁有 7 間分店的「安心お宿」，因應入住人數大減，早前將新宿分店的膠囊的上下格位置打通，變成 17 個獨立工作間。工作間內設有電視、Wi-Fi、插座、打印機、毛毯等，方便一些未能留在家中的上班族租用。獨立工作間的收費分為 1 小時 500 日圓 (約37港元)、2 小時 1,000 日圓（約港幣 75 元）、3 小時 1,500 日圓（約港幣 112 元）、5 小時 2,000 日圓（約港幣 150 元）和 1 日 3,000 日圓（約港幣 225 元）。

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▲ 「安心お宿」早前將新宿分店的膠囊的上下格位置打通，變成17個獨立工作間

中日11月中旬有望通關

據日本東京商工調查顯示，6 月負債額 1,000 萬日圓以上需要破產、或正申請破產的日本企業個案多達 274 宗。其中飲食業和住宿服務業成「重災區」，飲食業錄得 44 宗倒閉個案，而日本政府因應疫情實施入境管制期間，有 36 間旅館因而受影響。據日本《共同社》報道，日本及中國可能最快於 11 月中旬恢復商務旅行，相關人士出境及入境對方國家時，須接受新冠病毒檢測，亦須事前報告要停留的地點及活動範圍，入境後可豁免 14 日隔離。

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▲ 工作間內設有文具、充電線等，方便一些未能留在家中的上班族租用

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Photo：pega3@Twitter、安心お宿