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【數碼轉型】超越 OCR！自動分析文件內容　Google Document AI 幫公司年慳620億

數碼轉型 14:25 2020/11/09

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文書處理是企業營運最不起眼但又關鍵的應用，但傳統將紙本文件輸入到電腦中往往要花上不少工夫，還未計之後的數據整合分析時間！在 AI（人工智能）技術應用普及的年代，將文件管理自動化也更簡單，Google 最近推出 Document AI 平台，提供表格分析和文件 OCR 功能，並成為 Google Cloud 服務之一。

Google 表示，產品旨在分析文件並提取上面的數據核對，程式容許使用者或 app 能夠存取文件上的內容，毋須手動輸入。Google Document AI 透過 API（應用編程介面） 提供文件分析器、工具和方案，支援建立和自訂利用 Google Cloud 預設分類法構建的文件處理工作流程。企業可便用文件中的資料快速制定相關決策，程式可以從未結構化的文件中擷取結構化資料，用於企業應用程式並提供給使用者，藉此提升工作效率。

調查：中小企遙距工作資源較弱  易引發資訊保安問題見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

 

用戶可選擇上傳文件式收據

企業處理文件成本高

有統計指，企業平均花費 20 美元儲存 1 份文件，而只有 18% 的企業採用無紙化策略，每年美國企業在處理紙本文件開支成本高達 80 億美元（港幣 620.3 億元），因此如果能夠有可靠而高效率的文件分析和處理工具，對於企業而言尤其在數碼轉型潮流下更加實用。

WFH 救星! 超大雲端硬碟 Dubox 1TB 儲存空間任你用見下頁

系統會自動將相片變成文字

Facebook落廣告花錢無效果？創業家歸納轉化生意 5 大竅門 見下頁

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Photo：iStock、Google

撰文 : 廖淑瑩

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