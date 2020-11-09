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【疫市營商】各國供應鏈撤出無影響！畢馬威：中國今年有望成世界第1消費大國

商管策略 15:02 2020/11/09

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新冠肺炎對全球產業鏈和供應鏈造成極大影響，不少國家相繼推出獎勵計劃，鼓勵企業供應鏈由中國撤出回流自己國家。即使如此，全球 4 大會計師事務所之一的畢馬威（KPMG）仍對中國保住外資前景樂觀，認為中國未來在全球供應鏈的中心位置不僅會更穩固，且在今年更有望超越美國，成為世界第一消費大國。

體系化、完整分類成優勢

《澎湃新聞》 報道，畢馬威中國管理諮詢服務主管合夥人劉建剛表示，中國工業體系近年已形成非常完整的分類、齊全性以及體系化的運作，認為上述要素並非任何其他國家可以取代。此外，中國在數碼化比其他國家有優勢，他認為未來中國在全球供應鏈的角色愈來愈重要。他又指，中國目前已是全球第一的製造業大國，預期今年中國將會超越美國，成為全球第一消費大國。

天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌見下頁

中國工業體系近年已形成非常完整的分類、齊全性以及體系化的運作，認為上述要素並非任何其他國家可以取代

「十四五規劃」中央倡科技自主 報告：台灣恐損失逾 1成 GDP見下頁

雖然新冠肺炎疫情期間奢侈品牌在海外市場的銷售疲弱，但在疫情穩定後，中國在奢侈品上的花費急速回升。顧問公司 Bain 預期，至 2025 年全球奢侈品市場接近一半的消費，將會來自中國消費者。法國奢侈品牌 Louis Vuitton 在中國的第 2 季銷售額，卻比去年同期大增 65%。

法國奢侈品牌Louis Vuitton今年在中國的第2季銷售額，比去年同期大增65%

LVMH 財務總監 Jean Jacques Guiony 透露，中國顧客為時裝銷量帶來增長，而美國顧客的購買力亦有回升。雖然 LVMH 尚未走出困境，由於機場免稅店等部門受疫情拖累，導致整體銷售額下跌 7％，不過集團以及其他奢侈品企業相信會很快迎來曙光。

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中國晶片災難式大躍進! 日增 200 企業 業界憂渾水摸魚騙經費見下頁

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Photo﹕pexels、Louis Vuitton、Dickson Phua

撰文 : 廖淑瑩

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