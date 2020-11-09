日本女優都出口罩! DJ Mao Face Mask 仲係香港製造!

現時不少口罩廠會以卡通圖案推出口罩，估不到有日本女優都出口罩。



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這款口罩名為 DJ Mao Face Mask，是由日本 AV 女優和 DJ 浜崎真緒推出。不過口罩上沒有印上其相片圖案，但在口罩盒上卻有其招牌相片。此口罩為香港製造，提供 PFE 99% , PFE99%，是 Level2 口罩，一盒有 30 個口罩。此口罩的售價頗貴，不過會購買此口罩的朋友，相信也會是其 fans 吧!

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▲ 浜崎真緒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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