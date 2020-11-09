超多款! KT/角落生物/Tomica 日本 SKATER 卡通圖案口罩 最平每包$23.4/10個

▲ 日本 SKATER 卡通圖案口罩

東興大藥房終於決定開售日本 SKATER 卡通圖案口罩，而且售價更比市場價平得多。



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今次發售的卡通圖案口罩分為小童和中童款，所有口罩款式不設混款，預計 12 月到貨。

發售口罩詳情



a/1-3歲幼童3D立體口罩

售價: $33/包，每包5個。

買5送1套餐，平均每包$27.5

買10送3套餐，平均每包$25.4

▲ 日本 SKATER 卡通圖案 3D 口罩

b/4歲以上兒童3D立體口罩，



售價:$42/包，每包10個。

買6送1套餐，平均每包$36

▲ 日本 SKATER 卡通圖案 3D 口罩

c/兒童/中童平面口罩（145mm x 90mm)



售價:$39/包，每包10個。

買2送1套餐，平均每包$26

買6送4套餐，平均每包$23.4

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▲ 日本 SKATER 卡通圖案口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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