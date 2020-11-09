【附優惠碼】Gimans Care 限時迎新試用優惠 彩色口罩全部減 $50

Gimans Care 表示，即時推廣迎新試用優惠。



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廠方指，由即時至 11 月 13 日 23:59，買家選購以下彩色單色產品都可有一次享用 $50 的折扣優惠。只需要輸入優惠碼”GCfirst”即可。買家更可選擇門市自取。

1.成人17.5cm 50片裝 非獨立包裝單色款式

2.女士16cm 50 片裝 非獨立包裝單色款式

3.中童14.5cm 50片裝 非獨立包裝單色款式

4.小童12.5cm 40片裝 非獨立包裝單色款式

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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