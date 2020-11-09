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【附購買連結】便利妥口罩全面 8 折 只限一天

行內熱話 02:58 2020/11/09

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便利妥表示，推出 11.9 驚喜優惠大放送。

【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，由即時起至 11 月 9 日 23:59，在便利妥網店可獲全單八折！買滿 $800 更可獲免費送貨。

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其他內容】 【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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