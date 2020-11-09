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街市買餸可用二維碼電子支付 中銀香港為政府街市商戶提供 BoC Bill 收款服務

數碼轉型 02:27 2020/11/09

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新冠肺炎疫情持續，科技的其中一個好處就是可以減少接觸。中銀香港表示，為配合政府推出「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，會為該計劃下的食物環境衞生署和香港房屋委員會轄下街市商戶提供「BoC Bill 綜合收款服務」及開立中銀香港「商業理財帳戶」優惠。
    
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中銀香港表示，「BoC Bill 綜合收款服務」為商戶提供簡單易用的二維碼貼碼收款服務，商戶無需安裝終端機，只需在店舖張貼二維碼，顧客便可用手機掃瞄該二維碼付款，可滿足電子支付需求之餘，亦有助減低營運成本。

合資格街市商戶於 11 月 30 日前申請「BoC Bill 綜合收款服務」，可享豁免或特惠指定交易費用、豁免支付設備費用（包括豁免終端機按金及月租費用）及豁免終端機安裝費用；開立「商業理財賬戶」可獲豁免賬戶申請費及查冊費。

中銀信用卡（國際）有限公司總經理黃金岳表示，截至今年 9 月底，「BoC Bill 綜合收款服務」的零售點數目較去年底上升 38%，反映商戶使用電子收款服務的情況日益普遍。在疫情下，該服務讓商戶及顧客輕鬆進行無現金交易，免卻找續，提升交易效率，尤為適合街市商戶小額高頻的交易模式。

他又指，中銀香港在去年中已為全線香港街市提供「BoC Bill 綜合收款服務」，今年第三季的交易量按季上升73%，可見街市商戶及顧客也逐漸接受電子支付方式。今次將 BoC Bill 推廣至食環署及房委會轄下街市，商戶可選擇安裝 BoC Bill 終端機，或選用 BoC Bill 二維碼貼碼收款服務，相信均有助電子支付更廣泛地應用於市民日常生活各消費層面。

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撰文 : 何兆洋

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