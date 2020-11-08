Accmask 推11.11優惠 香港/台灣製口罩只售$44/30個起

為迎接 11.11 網購節，Accmask 推出多款口罩優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

當中最平的是 Accmask Level 2/3 的香港製造口罩，一盒 30 個只售 $44。口罩其他優惠和規格詳情，請瀏覽 Accmask 官方網站。

▲ Accmask 11.11 優惠

【其他內容】 【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

口罩購買連結<<<

【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

【其他內容】 【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】