【附優惠詳情】37折發售!買日本U-REALM有機護髮素2枝送一盒口罩 一套售$68

福港中西大藥行表示，正推出買護髮素送口罩優惠。



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店方表示，此日本 U-REALM 有機護髮素在 DONKI 正售 $68 一支，現在不但售一套 2 支，而且再送口罩一盒。此套裝原價 $182，現以 $68 發售，約以 37 折發售。

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▲ U-REALM有機護髮素

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發售套裝如下:

A. 原野花果香味(藍色) + 清新百花香味(啡色)+ PublicCareUK成人口罩

B. 原野花果香味(藍色) + 清新百花香味(啡色)+ Unihope 恐龍仔中童口罩

C. 原野花果香味(藍色)+ 清新百花香味(啡色)+ Mask Captain 淨色中童

D. 原野花果香味(藍色)+ 清新百花香味(啡色)+ PublicCare 兔仔中童口罩

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▲ U-REALM有機護髮素優惠

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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