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【即買即用】Good Mask 門市劈價! 7 色Level3口罩只售 $1.2 個

行內熱話 02:55 2020/11/08

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香港口罩廠 Good Mask 表示，除網上優惠(按此瀏覽詳情)外，更推出門市劈價優惠。 
  
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Good Mask 再在 FB 發帖表示，成人/中童/幼童 Good Mask 99 30 片獨立包裝 Level 3 口罩，各門市將減至 $50﹔會員價再平 $5 即減至 $45 盒，平均每個 $1.5。至於 50 片盒裝更減至 $70﹔會員再平 $10 即減至 $60 盒！平均每個 1.2!

廠方表示，為推廣新的 Premium 系列，買家在門市每買一盒口罩，即送 2 個Premium 版試用裝。

其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

Good Mask 門市劈價!

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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