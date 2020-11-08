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iPhone 12、12 Pro 咁快齊劈價！低至＄6299 搶購！

行內熱話 02:40 2020/11/08

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iPhone 12、12 Pro 減足＄500，想入手的朋友要留意！iPhone 12 Pro 賣熱，更出現「炒價」，現在竟可平  $500 入手 128GB 型號！？
   
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

原來，這是中國聯通 CUniq 官網推出雙 11 狂歡節優惠，由 2020 年 11 月 5 日至 15 日舉行「狂熱搶機」推廣，每日晚上 11 時 11 分開放指定 5G 手機限量搶購，包括 Apple 最新 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro，用家可以限時限量以 $6,299 搶購 iPhone 12 64GB 或以 $7,999  搶購 iPhone 12 Pro 128GB，比官方定價平 HK$500！當中，iPhone 12 64GB 搶購日期為 11 月 11 日，而 iPhone 12 Pro 128GB 則為 11 月 15 日。

iPhone 12 減價大優惠

聯通雙 11 狂歡節 iPhone 12 64GB 搶購網址：按此
聯通雙 11 狂歡節 iPhone 12 Pro 128GB 搶購網址：按此 

其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

iPhone 12 比官方定價平 HK$500！

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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