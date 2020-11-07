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【突發】Good Mask Level 3 多款口罩加推額外優惠 最多買一送一! 售$40盒/50個起

行內熱話 18:22 2020/11/07

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Good Mask 表示，買家在 11 月 9 日 23:59 分前，購買口罩，最多額外獲買一送一優惠!
  
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

Good Mask 表示，訂購 7 色 99 的買家，今次廠方將會自動送 100% 口罩，即係買一盒自動送一盒。廠方會盡量安排贈送同色口罩，但如果無同色將會贈送其他顏色口罩。

訂購 7 色 PREMIUM 版和星空迷彩款式的客人，廠方將會多送 30% 口罩，訂30 個獨立包裝的話，會自動送多 10 個﹔50 個裝會自動送多 15 個。

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1.高級版99 PREMIUM (獨立包裝 30片裝)

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2.高級版99 PREMIUM (50片裝)

淨色 7 色 試用價 $98 /盒

a.皇室藍/琥珀黃/新版奇異果綠/微風藍/冰川白/夢幻紫/櫻花粉

-星空系列及 大象迷彩系列 試用價 $128 /盒

-星空系列: 科幻藍太空糖果粉星空

b.大象迷彩系列: 迷彩粉 / 迷彩藍 / 迷彩綠/ 迷彩紫/ 迷彩黑

3.舊版 99 7 色口罩 售價 $80/50個

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Good Mask Level 3 口罩加推額外優惠

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 【其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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