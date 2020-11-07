【附購買連結】香港製造Smile365 Level 3 型黑色口罩 日本城售$55/30個起 再送 10 個口罩

日本城表示，正發售新推出的型格黑口罩，並提供大優惠。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

除新推Smile365 Level 3 口罩型黑色外， 11月7至8日在網店購買，更可以 $110 購買任何 2 盒指定 Smile365 口罩，再送送 J&C 成人口罩 10 個。

▲ Smile365 Level 3 口罩型黑色口罩

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發售組合如下:

1.組合:成人(白色)+成人(型格黑) 送J&C成人口罩10片裝

2.組合:成人(型格黑)+中童(白色) 送J&C兒童口罩10片裝

3.組合:成人(白色)+中童(白色) 送J&C兒童口罩10片裝

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▲ Smile365 Level 3 口罩

Smile 365 口罩規格

-成人尺寸約17.5 x 9.5cm

-中童尺寸約14.5 x 9.5cm

-ASTM Level 3

-通過BFE、PFE、VFE測試≥ 99%

-口罩兩側新加壓線設計，剪裁更貼面

-一盒30個

-每5片獨立包裝 共6包

售價:2 盒組合價 $110 再送J&C口罩10片裝(獨立包裝)

口罩購買網址<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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