理的香港製造 Level 3 口罩 售$119/50個

近日理的香港製造口罩貨源愈來愈多，售價亦不斷下調。有藥房更以超平價發售。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

莉滿藥房表示，理的香港製造 Level 3 成人口罩到貨，一盒 50 個非獨立包裝售 $118，算是市面發售最平價之一。 但店方指小量到貨，售完即止。

【其他內容】 【未見過咁抵】 7-Eleven 全線 77 折！「大折日」11 月 7 日一日限定

▲ 理的香港製造 Level 3 口罩

地址:元朗壽富街61-69號時益大廈地下一號舖位

【其他內容】 【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個

【其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】