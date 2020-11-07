【附購買結】台灣製造! 萊潔曜石黑TypeIIR口罩 售$103.9起

▲ 萊潔曜石黑TypeIIR口罩

台灣製造萊潔口罩香港代理彩豐行表示，正開賣全新的曜石黑口罩。



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曜石黑口罩型格又時尚，適合秋冬使用。口罩支援 TypeIIR 規格，一盒 50 個的原價為 $129.9/盒，彩豐會員尊享價 $109.9/盒。如果買 2 盒以上，即享正價 8 折，平均每盒$103.9，但注意特價只定門市購買。

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▲ 萊潔曜石黑TypeIIR口罩

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萊潔口罩規格

TypeIIR

BFE≧99%

PFE≧95%

VFE≧99%

1盒50片

口罩購買連結<<

▲ 萊潔曜石黑TypeIIR口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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