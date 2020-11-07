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【香港製造】21 年潮流色系口罩! Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩 獨立包裝售$75/30個

行內熱話 03:49 2020/11/07

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香港口罩廠 Ls Surgical Mask 表示，推出全新的顏色口罩系列。
   
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方表示，今次新推出的顏色口罩，所採用的顏色是由「2020/21紐約時裝週秋冬流行色彩」和 「秋冬經典色」選出的靚色製作

Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩

1.光彩綠 Green Sheen，呈現樂觀嘅時代感，是大膽、尖銳嘅黃綠色調，永遠出衆。

2.洋紅紫 Magenta Purple，有催眠力嘅紫色調，魅惑迷人。

3.深度藍 Blue Depths，隱含神秘與未知嘅氣氛。

今次廠方以 10 個口罩一包的形式推出， Level 2 獨立包裝售 $75/3包，顏色大小可自由選配。

其他內容】 【未見過咁抵】 7-Eleven 全線 77 折！「大折日」11 月 7 日一日限定

Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

L’s 口罩規格

-Level 2
-BFE & PFE ≥ 99%
-尺寸:160𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢 | 175𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢
-顏色:光彩綠 | 洋紅紫 | 深度藍
-10 個一包  
-獨立包裝

售價 : $75 (任何 3 包)

 口罩購買連結<<  (PM 店方訂購)

其他內容】 3E>99%! 日本 SUZURAN 兩款口罩 永安百貨售 $75 盒起

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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