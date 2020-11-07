【香港製造】21 年潮流色系口罩! Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩 獨立包裝售$75/30個

香港口罩廠 Ls Surgical Mask 表示，推出全新的顏色口罩系列。



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廠方表示，今次新推出的顏色口罩，所採用的顏色是由「2020/21紐約時裝週秋冬流行色彩」和 「秋冬經典色」選出的靚色製作

▲ Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩

1.光彩綠 Green Sheen，呈現樂觀嘅時代感，是大膽、尖銳嘅黃綠色調，永遠出衆。

2.洋紅紫 Magenta Purple，有催眠力嘅紫色調，魅惑迷人。

3.深度藍 Blue Depths，隱含神秘與未知嘅氣氛。

今次廠方以 10 個口罩一包的形式推出， Level 2 獨立包裝售 $75/3包，顏色大小可自由選配。

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▲ Ls Surgical Mask 三色 Level 2 口罩

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L’s 口罩規格

-Level 2

-BFE & PFE ≥ 99%

-尺寸:160𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢 | 175𝙢𝙢 x 95 𝙢𝙢

-顏色:光彩綠 | 洋紅紫 | 深度藍

-10 個一包

-獨立包裝



售價 : $75 (任何 3 包)

口罩購買連結<< (PM 店方訂購)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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