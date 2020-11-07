【附購買連結】結合時裝元素!Scarfesia x Gimans 印度皇室Kani圖案Lv3口罩 獨立包裝售$108/30片

Gimans 表示，於 11 月 7 日下午 2 點，正式開賣印度皇室披肩 Kani 圖案口罩。



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廠方表示，印度披肩中，Kani 是其中一款最有代表性的傳統頂級手工Pashmina，其獨特之處是緯紗均有 100 至 150 支小竹籤，帶上不同顏色的高山羊絨紗線，全人手編織出大自然圖案。一條上級全人手 Kani 披肩，生產需時三至七年，價格可由萬多元至十多萬元不等，印度人視為家傳之寶，代代相傳。Scarfesia 利用 Kani 元素設計出這款口罩，令用戶日常生活增添文化色彩。

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▲ Scarfesia 印度皇室披肩

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▲ Gimans Care x Scarfesia 印度皇室披肩Kani 圖案口罩

Gimans 口罩規格:

BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

ASTM F2100 LEVEL 3 (Nelson Labs)

EN 14683 type IIR + 歐盟CE

ISO 13485 醫療儀器品質管理系統證書

ISO 10993 生物相容性測試

日式立體型，超柔軟彈性耳帶，長時間佩戴舒適，高透氣度

工廠位於無錫，超過10年出口日本經驗

17.5cm x 9.5cm

每盒30片獨立包裝

定價: $118

預購價:$108

口罩購買連結<<

預計出貨日期12月初

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▲ Gimans Care x Scarfesia 印度皇室披肩Kani 圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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