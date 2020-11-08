局長都中招！企業手機資訊保安需知

香港特區政府通知傳媒，食物及衛生局局長陳肇始的社交媒體《WhatsApp》帳戶被盜用，短暫未能使用。政府未有具體交代該《WhatsApp》帳號如何被盜，只是向傳媒稱說沒有政府相關資料洩漏。

其實近年《WhatsApp》帳戶被盜事件經常發生，手機已經不是單純個人使用，很多企業都會用《WhatsApp》或者其他社交媒體互通消息或者傳送資料，如果手機資料被黑客入侵，也可能令企業資料外洩，所以絕對不能掉以輕心。

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大部分《WhatsApp》被盜用之後，用戶會發現帳戶被登出，當再嘗試登入時會發現密碼被更改，其中一個可能性就是不法分子嘗試盜用他人《WhatsApp》號碼，然後向該號碼發出信息，「通知」該用戶帳號可能被盜用，希望用戶將驗證碼發給不法分子，一般用戶不虞有詐，就會將驗證碼發給別人，令到帳戶被盜，不法分子更會將帳戶開啟兩步驗證，然後加上密碼，原本的用戶若要「搶回」《WhatsApp》帳戶便有一定難度；且如果用戶與黑客不斷「搶奪」《WhatsApp》 帳戶，該帳戶更可能會被停用幾小時甚至數天不等。

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此外，也有用戶收到匿名信息，不加思索隨便開啟一些來歷不明的連結或檔案，這樣亦有機會下載病毒或者木馬程式，黑客便可以知道用戶正進行什麼操作、下載了甚麼圖片、文件或短訊等，除了有機會被盜用社交媒體帳戶之外，更有可能連企業電郵及其他重要資料亦一併被盜取。

《Android》用戶因為可以自行決定是否下載及安裝第三方程式，所以風險較高，保安專家都建議安裝防毒軟件以進一步保護手機的資訊。至於 iPhone 用戶，因為《iOS》不會讓用家隨便安裝軟件，所有軟件都需要經過 App Store 安裝，所以安全性較高。

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不過，《iOS》用戶不能自行安裝防毒軟件，這並不代表 iPhone 完全不會被黑客入侵，用戶還是需要提高警覺，不要隨便破解手機作業系統，也不要隨便下載及開啟來歷不明的連結或者檔案，用戶需要擁有「個人防火牆」的概念，才能有效地保障手機內的資料，免被黑客盜取。

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