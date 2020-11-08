創業奇情之「專利狙擊戰」

「你知道最便宜保護創新發明的方法嗎？」專利律師 Aaron 向在旁的客戶 Jonathan 問道，然後兩人嘻哈大笑，一起步出法院，總算為糾纏 5 年的專利官司作一個總結，Jonathan 一方取得最後勝利，得到法律訴訟費用及估值失去定單金額的賠償。

時間回到千禧年代，設計師 Jonathan 從父親手中接掌了家族鐘錶生意，包括位於國內的電子鐘錶製品廠，交由當時馬廠長帶領的生產團隊負責。Jonathan 銳意把工廠升級轉型，從 OEM 代工生產轉變為發展自家品牌；他更以「Back To Natural」為口號，構思一系列以地球磁場定位及太陽能發電並加入大自然聲音的鐘錶產品，作為自家品牌首個系列。

省資金時間研發 IP共享增強企業價值【見下頁】

「在不同的時間聽到大自然相對的聲音，令人心曠神怡。」Jonathan 指聲音組合千變萬化，例如 12 款雀鳥聲音令人有身處大自然的感覺。馬廠長雖對發展品牌有所保留，但仍全力支持並介紹幾位長期客戶給 Jonathan。某大洋行負責人 Robinson 很喜歡這系列產品設計，並提議加入更多玩味元素，更承諾跟 Jonathan 一起打開龐大的歐美市場。

「天下產品，唯快不破！」Robinson 一口氣參加了十數個歐美玩具博覽會，欲以最短時間搶佔最大市場。Robinson 每到一處地方更私下為這系列產品申請當地專利。「專利是為了保障大家的生意，我保證每張定單也會給你們工廠生產。」Robinson 解釋著，Jonathan 雖不認同但仍以生意大局為重，敢怒而不敢言。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

這款 Back To Natural 鐘錶系列之後大受歡迎，首年定單數字已非常理想，Robinson 偶爾亦會對 Jonathan 說收到某些誣蔑控告他們侵權的律師信，但由於他的先見之明，為產品申請專利，所以問題輕易解決，甚至曾試過反控告那些公司誹謗。Jonathan 卻有點鬱鬱不得志，認為專利竟然落入了客戶手中。

翌年，這系列鐘錶產品繼續廣受市場歡迎，但奇怪的是工廠定單數量不升反跌。Robinson 歸咎於翻版貨充斥市場，不過馬廠長在內地買到經 Robinson 公司授權卻非他們工廠生產的貨品。Jonathan 大興問罪之師，Robinson 自覺理虧並願意賠償數萬美元差價的貨款。Jonathan 乘勝追擊並找來版權律師 Arron 幫忙，要求取回產品發明專利，卻不幸打輸了，需賠償對方的損失。

香港開廠有知識產權保障 即棄口罩競爭激烈可重用產品才做得住【見下頁】

兩家斷斷續續的對簿公堂 5 年，惟產品熱潮不再，工廠環境也急轉直下，馬廠長更已辭工歸故里，最後僅留下一系列電腦產品設計圖。版權律師 Aaron 靈機一觸，決定以版權 Copyrights 去挑戰對方的專利。「Copyrights 不需要申請而可自動取得，只需證明我們是世界上首個發布者即可。」Aaron 指馬廠長電腦的畫圖記錄及跟 Robinson 來往電郵便是最有力的證明。

「在世界各地包括中國，創作完成的作品會賦予版權及受法律保護。」Aaron 最終替 Jonathan 取得官司勝利，並指這是世界上最便宜保護創新發明的方法。「贏了官司，輸了間廠，值得嗎？」Aaron 不期然的發問，Jonathan 點頭苦笑：「其實太太在上次我輸了官司後也已經離開了。」

創業奇情之「疫市創業」【見下頁】

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Brook Whitney