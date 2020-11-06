【未見過咁抵】 7-Eleven 全線 77 折！「大折日」11 月 7 日一日限定

又有 7-Eleven 便利店 (7-11) 購物優惠消息！今次各位可以 77 折於全港 7-Eleven 便利店 (7-11) 購物，但只是「大折日」當天限定及符合指定條件！



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

7-Eleven 推出「大折日」優惠，顧客於 11 月 7 日當天(7/11早上7時起)到任何一間 7-Eleven 購物滿 HK$77 或以上即可享有 77 折優惠！不過，要留意貨品不包括購買7仔預購站貨品、洋酒、報紙、雜誌、香煙、奶粉、網上遊戲卡、流動電話儲值卡增值券、八達通卡/產品、禮品卡、預付卡、各款入場券/車票/郵票、塑膠購物袋收費、其他服務項目。

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▲ 7-Eleven 全線 77 折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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