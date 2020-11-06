【附購買連結】可愛登場! Hello Kitty/My Melody 圖案口罩 獨立包裝售$118/30個

東興大藥房表示，Hello Kitty 和 My Melody 圖案口罩已到貨。



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店方指，Hello Kitty 和 My Melody 圖案口罩已到貨，現已把少量現貨放到官方網店發售，售完即止。此口罩為獨立包裝，一盒 30 個，售 $119。口罩尺寸則有成人、中童和小童供選擇，但店方沒有透露口罩的防護規格。

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▲ My Melody 圖案口罩

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▲ Hello Kitty 圖案口罩

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▲ Hello Kitty 圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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