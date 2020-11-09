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【疫市營商】Live Music・外賣直播吸客？食肆第二代老闆：為轉型甚麼也要試

商管策略 10:04 2020/11/09

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新冠肺炎疫情緩和，市道好轉，餐飲業各出奇謀找新客源，有餐廳加入「直播大軍」以不同節目吸引新客戶。

泰式食店「小曼谷」 在新冠肺炎疫情下生意大跌 9 成，疫情緩和後生意慢慢回復正常，但失去的生意已補不回。為了吸引新客戶，第二代傳人 Mark Lam 在餐廳 Facebook 專頁推出《小曼谷直播》節目。他說：「我們會做廚房網上直播，會介紹招牌菜式，講述它是如何由材料到煮出來奉客。之前我們都有做外賣直擊，給觀眾看菜色是如何由廚房煮好送到客人家中。」

開網店・直播促銷・IP授權 港產手袋品牌搶年輕人市場「抗衰老」見下頁

小曼谷第二代傳人 Mark Lam 。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

Mark Lam 透露，除著新冠肺炎疫情緩和，政府限聚令放寬，小曼谷 live music 節目亦重新開辦，銅鑼灣分店堂食顧客可邊吃邊聽之外，瀏覽 Facebook 專頁直播的網民也可以看駐場歌手唱歌，直播期間 Mark 亦會玩遊戲送現金券，提高餐廳知名度，他指這也算是餐飲業的新轉型方式吧。

小曼谷近日亦成立自家外賣送餐平台。Mark Lam 解釋，市面第三方外賣平台只會在餐廳到住宅距離 1 公里內送餐，小曼谷自家外賣平台會直接跟車隊合作，涵蓋全個九龍區，外賣生意也能做得更多。他說，為了在新冠肺炎疫情中生存，甚麼方法都要試。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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Photo：小曼谷 Mini Bangkok มินิบางกอก Facebook專頁

撰文 : 陳文政

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