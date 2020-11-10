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【香港製造】港產口罩品牌專研耳繩設計望突圍　Hong Kong Mask：顧客要時尚款式

商管策略 12:30 2020/11/10

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香港多達 200 間口罩廠，其實已超出本地市場需求，已出現「淘汰賽」，或者開拓香港以外市場求存。最近口罩廠商開始轉型，從過濾功能強大的醫護級口罩，開拓「時尚」路線，如重新設計耳繩為買點，希望在本地品牌中突圍甚至衝出香港市場。

有本地口罩廠註冊「Hong Kong Mask」名稱推出產品，背負著「香港」兩字，商譽責任更大。香港口罩有限公司營運經理 Henry To 表示：「揹起 Hong Kong 這個名字壓力，我們十分重視質量。」事實上該品牌多年成衣貿易經驗亦成為優勢，而初期製作的醫護口罩提供給香港大學實驗室、菲臘牙科醫院以及香港分子檢驗中心。

【疫市營商】無塵間即叫即製訂造特色口罩 港產口罩廠疫市投資 300 萬開實體概念店​​​​​​見下頁】​

製作黑色口罩時，中間過濾層布沒有染色。

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

今年 9 月Hong Kong Mask 開始發展網上商店，由 B2B（企業對企業）嘗試 B2C（企業對客戶） 。Henry 績指：「現時仍然保留醫用口罩，嘗試推出新路線口罩產品，觀察市場上接受程度。本地市場計算 3 月、6 月，甚至 1 年貨，究竟如何能吸引港人繼續購買我們的口罩？一定是特別用途，例如各場合需要 fasion 設計，加上政策開始開放場地，市民需要時尚感口罩款式。」

Hong Kong Mask 營運經理 Henry To

200間香港口罩廠爭食　存貨5000萬個走投無路近半廠3個月內結業【見下頁

Henry 又稱，現時市民帶了 1 年口罩，對千篇一律款式開始感到沉悶，大家使用大牌子口罩發現缺點，如呼吸困難、口罩起毛絲、耳帶「勒耳仔」等等，故大家不想再面對同樣問題，若有新款口罩能改善上述問題，市民或會考慮買良好品質口罩替換。他說：「現在口罩價格比新冠肺炎疫情初爆發時已下跌 8 至 9 成，導致普羅大眾不會慳，勤於替換口罩，亦開始追求款式和舒適。」

幻彩耳繩設計適合配襯衣服

香港開廠有知識產權保障 即棄口罩競爭激烈可重用產品才做得住​​​​​​見下頁】​ 

Hong Kong Mask 現時出口越南和美國等地，Henry 指外國大部分進口口罩為主，沒有口罩生產線，故原材料和技術層面未能做到，當中台灣在市場上佔比重高，但香港是否不能越過這條線呢？似乎不是。

Henry 認為，香港口罩廠有發展空間，現時香港口罩廠是著眼本地市場，抑或是擴展至全世界呢？他慶幸公司不是大廠「食到餅碎」已可生存，一切視符口罩市場上定位是甚麼，相信香港口罩廠仍然有潛力，期望口罩廠不要著眼於本地市場，合力建立香港品牌。

除黑白口罩款式外，耳繩花紋設計多樣。

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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