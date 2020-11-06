【工展會】 禁試食禁除口罩參展商照去馬　工展會2020 鐵定 12 月 12 日舉行 

每年一度的工展會定於 12 月 12 日舉行，為期 24 日至 2021 年 1 月 4 日，期間將禁止試飲試食，全場人士不可除口罩。有參展商看好港人「後疫情反彈」的消費力，表明會繼續參展。

參加工展會 10 多年的「慶輝堂海味批發」，負責人林太（Ann）表示今年會繼續參展：「現場無成品試食肯定有影響，但我們也理解大會決定，大家都不希望疫情再爆發。」

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新冠肺炎疫情期間不少美食展、推廣活動都順延或取消，慶輝堂在這段時間活躍於不同商場進行推廣，相信產品在工展會一樣暢銷。林太又說：「上年我們要了多少個檔位，今年我們也要多少個檔位。連布置費估計今屆要花費近 20 萬港元。對於市道我們是有信心的。」

工展會人流方面，林太說：「去年就已經少了很多內地人，今年肯定更少，畢竟連澳門人來不到來香港，這方面損失會較大。但我相信香港人的消費力能夠填補到有關缺口，一來就快過年，香港人本身就有需要買海味，二來港人在疫情下忍了這麼久（無消費），都會想對自己好點。」

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