  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 20:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【工展會】 禁試食禁除口罩參展商照去馬　工展會2020 鐵定 12 月 12 日舉行 

業界頭條 17:52 2020/11/06

分享：

每年一度的工展會定於 12 月 12 日舉行，為期 24 日至 2021 年 1 月 4 日，期間將禁止試飲試食，全場人士不可除口罩。有參展商看好港人「後疫情反彈」的消費力，表明會繼續參展。

參加工展會 10 多年的「慶輝堂海味批發」，負責人林太（Ann）表示今年會繼續參展：「現場無成品試食肯定有影響，但我們也理解大會決定，大家都不希望疫情再爆發。」

疫情影響展期　貿發局合併6大展覽11月搬網上舉行見下頁

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

新冠肺炎疫情期間不少美食展、推廣活動都順延或取消，慶輝堂在這段時間活躍於不同商場進行推廣，相信產品在工展會一樣暢銷。林太又說：「上年我們要了多少個檔位，今年我們也要多少個檔位。連布置費估計今屆要花費近 20 萬港元。對於市道我們是有信心的。」

工展會人流方面，林太說：「去年就已經少了很多內地人，今年肯定更少，畢竟連澳門人來不到來香港，這方面損失會較大。但我相信香港人的消費力能夠填補到有關缺口，一來就快過年，香港人本身就有需要買海味，二來港人在疫情下忍了這麼久（無消費），都會想對自己好點。」

一文看清：連鎖商戶小店優惠及最新口罩供貨情況即日【不斷更新】  <<<唔想錯過口罩開賣請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務
今日
【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
商業營銷 疫情 商場 美食 工展會 新冠肺炎疫情 海味 澳門 香港

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣