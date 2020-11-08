驚安の殿堂分店愈開愈多 三大你不知道的定價・付款秘密

日本「驚安の殿堂」（DON DON DONKI）不斷在香港拓展分店，DONKI 第 5 間將軍澳分店亦將於 11 月 11 日（星期三）上午 10 時開幕。對於這間連鎖雜貨店，其實還有 3 個鮮為人知關於「錢」的秘密：

(1) 可以用港幣消費

如果大家去日本「驚安の殿堂」前已經在其他地方花光身上所有日圓，身上只剩下港幣，仍然可以在店內消費。只要看到收銀處掛著下圖的圖示，就能直接用港幣付款（只收紙幣），而收銀機上會顯示當日的匯率，選擇港幣後機器會自動換算成日圓，直接結帳，非常方便。但要注意的是，找續時店員只會找回日圓。

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▲ 店舖接受以美元、人民幣、歐元、泰銖、韓元、港幣及台幣

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(2) 3種「情熱價格」標籤

相信大家對 DONKI 的「情熱價格」並不陌生，這個商標是 2009 年唐吉軻德開始根據客人的需求開發的優質商品，只能在唐吉軻德買到。由日用品、美容健康、傢俱服飾等幾乎所有類別都可以找到印著這個標籤的商品。產品與其他廠商品牌的售價更低，建議大家下次到 DONKI 可以多加注意印有這個商標的產品，因為它一定會是店內同類商品中最便宜。

「情熱價格」共有 3 種標籤：「情熱價格」、「情熱價格+PLUS」和「情熱價格PREMIUM」，當中以「情熱價格PREMIUM」標籤的商品最抵買。

▲ 印有「情熱價格」的商品與其他廠商品牌的售價更低

(3) 每次結帳免費送4個1圓日幣

相信大家結帳時會因為「零頭」而煩惱，當手上沒有散銀或不想找錢找回一堆硬幣時時，DONKI 收銀處的「Just Box」是好幫手！小膠箱裏面放滿 1 圓硬幣，例如結帳金額為 1,233 円（日圓），就可以取 3 日圓湊夠金額。不過要注意的是，須購物滿 1,000 円才可使用，而每人最多可以拿 4 円，而且部分分店沒有提供這項服務。

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Photo：DONKI