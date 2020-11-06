【SME學堂】​ 激安・驚安・DONKI？拆解激安の殿堂「分身」由來

日本人氣雜貨店唐吉訶德（Don Quijote）登陸香港後遍地開花，位於將軍澳第 5 間分店亦將於 11 月 11 日（星期三）營業。或許你經過港稱 DON DON DONKI 的唐吉訶德感到疑惑，究竟唐吉訶德中文名應該是「激安」還是「驚安」？

原來唐吉訶德的原名真是「激安の殿堂」，當中激安代表特價或 sale，其中「安」是指廉價意思，但由於「激安」一詞在日本廣泛使用，此外與長崎屋合併後創辦人想轉換形象，故正式改名為「驚安の殿堂唐吉訶德」。

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▲ 「激安」一詞在日本廣泛使用，Donki 日本分店眾多一下子未能趕及更換新招牌，故容易混淆。

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由於唐吉訶德在日本分店多，一下子未能趕及更換新招牌，更正「驚安の殿堂唐吉訶德」，不禁讓人容易混淆「激安」和「驚安」。香港人習慣叫 Donki ，詎料唐吉訶德才是原名。

▲ 唐吉訶德其中 3 間夏威夷海外分店名字為「Don Quijote（USA）」

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此外，唐吉訶德海外業務遍布香港、新加坡，遠至美國夏威夷。其中 3 間夏威夷海外分店名字顯然其命名與 DON DON DONKI 略有不同：「Don Quijote（USA）」 。其實 Don「唐」是西班牙爵位專稱，時至今日代表先生（Sir）等意思，而當中 Quijote 是西班牙名字，它的意思經過翻譯後就是唐吉訶德意思，也許是唐吉訶德真正的原名吧！

▲ 不知者要靠 Logo 辨認

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Photo：DON DON DONKI官網、Ryan Ozawa @flickr、I-Ta Tsai @flickr、tomosang @flickr