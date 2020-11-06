  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 22:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SME學堂】​ 激安・驚安・DONKI？拆解激安の殿堂「分身」由來

商管策略 21:02 2020/11/06

分享：

日本人氣雜貨店唐吉訶德（Don Quijote）登陸香港後遍地開花，位於將軍澳第 5 間分店亦將於 11 月 11 日（星期三）營業。或許你經過港稱 DON DON DONKI 的唐吉訶德感到疑惑，究竟唐吉訶德中文名應該是「激安」還是「驚安」？

原來唐吉訶德的原名真是「激安の殿堂」，當中激安代表特價或 sale，其中「安」是指廉價意思，但由於「激安」一詞在日本廣泛使用，此外與長崎屋合併後創辦人想轉換形象，故正式改名為「驚安の殿堂唐吉訶德」。

24小時營業!驚安之殿堂 DONKI 將軍澳店 鐵定11月開張​​​​​​見下頁】​ 

「激安」一詞在日本廣泛使用，Donki 日本分店眾多一下子未能趕及更換新招牌，故容易混淆。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁

由於唐吉訶德在日本分店多，一下子未能趕及更換新招牌，更正「驚安の殿堂唐吉訶德」，不禁讓人容易混淆「激安」和「驚安」。香港人習慣叫 Donki ，詎料唐吉訶德才是原名。

唐吉訶德其中 3 間夏威夷海外分店名字為「Don Quijote（USA）」

【多圖新店率先睇】驚安之殿堂 DONKI 中環店開張 進駐 100QRC 24 小時賣獨家高級便當​​​​​​【見下頁】​ 

此外，唐吉訶德海外業務遍布香港、新加坡，遠至美國夏威夷。其中 3 間夏威夷海外分店名字顯然其命名與 DON DON DONKI 略有不同：「Don Quijote（USA）」 。其實 Don「唐」是西班牙爵位專稱，時至今日代表先生（Sir）等意思，而當中 Quijote 是西班牙名字，它的意思經過翻譯後就是唐吉訶德意思，也許是唐吉訶德真正的原名吧！

不知者要靠 Logo 辨認

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：DON DON DONKI官網、Ryan Ozawa @flickr、I-Ta Tsai @flickr、tomosang @flickr

撰文 : 鍾采餘

相關文章

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
2020/11/05
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【香港製造】港產手工啤競爭激烈　賣集體回憶・品牌聯乘突圍
今日
【香港製造】港產手工啤競爭激烈　賣集體回憶・品牌聯乘突圍
【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務
今日
【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務
市場拓展 企業文化 驚安之殿堂 零售 銷售

下一篇文章

【聖誕營商】預備開 Party 到會服務需求增　餐廳增聘兼職疫市迎聖誕
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
貿發局T-box助港商早着先機　把握新市場及生產綫轉移機遇
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣