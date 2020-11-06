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【聖誕營商】預備開 Party 到會服務需求增　餐廳增聘兼職疫市迎聖誕

商管策略 20:07 2020/11/06

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聖誕將至，有餐廳看好市道，已開始增聘員工，務求做好聖誕到會，為今年的業務「止血」。

位於觀塘工業大廈的「慢煮屋」東主歐梓俊指市道愈來愈好，說：「第三波疫情後，限聚令開始放寬，由入座率 50% 至 75% 入座率一直維持在 9 成。聖誔的市道我們是看好的，上年我們沒做到會，今年我們反而想試試。如無意外聖誕都會多人開 party。」

「加辣」禁日間堂食？工廈食肆推真空即食包外賣奇招自救見下頁

歐梓俊看好聖誕到會市場。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

雖然餐廳入座率有 9 成，但長時間限制一半入座率，生意一樣受到重創。做到會可以幫公司「止血」，歐梓俊估計聖誔到會將頗受歡迎，料可提升當月二成的營業額，市民的消費欲近來愈來愈高，所以公司更會在聖誕期間額外聘請兩名兼職員工，避免人手不足。到會方面，除了平常餐單外，客人也可根據自己的口味「點菜」，公司會盡量滿足客人要求。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 陳文政

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