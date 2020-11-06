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大劈價! 超舒適日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩 百佳減價售 $100/50個 仲有野送!

行內熱話 15:53 2020/11/06

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早前記者報道，日版 Medicom Pro-Lane 口罩已在多間百佳和 Taste 超市有售。不過最新消息是，店方正進行大特價。
 
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日版 Medicom Pro-Lane 口罩有粉紅和粉藍色選擇，本物售 $130/50 個，現在百佳和 Taste 則以 $200/2 盒發售，比自己到日本網網購平很多! 在部分分店更有額外優惠，只要購買 Medicom 指定口罩一盒，即可獲贈搓手液，更見抵買。

其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，支援  Level 1 防護，而且更備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此口罩亦有採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛

其他內容】【一盒齊三色】屈臣氏WatsMask新推潮色口罩 深紫/藍/紅三色登場

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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