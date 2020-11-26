再減價! 超舒適日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩 百佳減價售 $100/50個

早前記者曾報道，日版 Medicom Pro-Lane 口罩已在多間百佳和 Taste 超市有售。早前店方正進行大特價，現在又推出優惠。



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日版 Medicom Pro-Lane 口罩有粉紅和粉藍色選擇，本身售 $130/50 個，現在百佳和 Taste 則以 $200/2 盒發售，平均只要 $100 盒，比自己到日本網網購平很多!

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▲ 日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩 "> ▲ 日版 Medicom PRO-LANE 粉紅/藍口罩

Medicom Pro-Lane 是日本版的 Medicom 口罩，支援 Level 1 防護，而且更備有粗鋁鼻夾，確保口罩可完美貼合臉部。此口罩亦有採用扁平橡膠耳圈，不會令耳仔痛

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▲ 日版 Medicom PRO-LANE 口罩結構 "> ▲ 日版 Medicom PRO-LANE 口罩結構

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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