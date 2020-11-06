【電影救經濟？】《鬼滅之刃》疫情下開畫票房創新高 「聖地巡遊」帶旺日本旅遊經濟

日本動漫《鬼滅之刃》自 2019 年播出後人氣高企，fans 除了收集動漫的周邊產品、扮演動漫內的角色，甚至尋找在動漫中曾經出現的地方作「聖地巡遊」。至於其電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上周開畫後，並沒有因新冠肺炎疫情而影響票房收入，更打破歷來的入場人次及票房紀錄，帶旺電影及旅遊業的收入。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》於 2020 年 10 月 16 日全國上映後，短短 3 日便累積 342 萬人次入場，衝破 46.3 億日圓（約港幣 3.4 億元）票房，3 日內分別打破了歷來的入場人次及票房紀錄。

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▲ 不少人到太宰府市竈門神社作「聖地巡遊」

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內閣官房長官加藤勝信表示，《鬼滅之刃》創票房紀錄，實在要多謝新冠肺炎疫情「貢獻」電影業。《鬼滅之刃》自 2019 年動畫播出後，已經有不少粉絲四出到訪與動畫場景相似的勝地。現時較熱門的有太宰府市的竈門神社、別府市八幡竈門神社、筑後市溝口竈門神社，在八幡竈門神社更有售賣炭治郎、禰豆子、善逸人物代表色的御守。

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▲ 別府市八幡竈門神社售賣炭治郎、禰豆子、善逸人物代表色的御守

▲ 神社的繪馬畫滿了《鬼滅》的人物

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