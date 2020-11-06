【疫市營商】疫情無客收入大跌賣子公司 SEGA撤出大型遊樂場業務

新冠肺炎疫情對世嘉（SEGA）嚴重打擊其街機遊樂場及數碼娛樂業務，繼 8 月宣布關閉秋葉原 2 號館後，公司最近更決定將旗下負責大型電玩遊樂場營運的子公司 SEGA Entertainment 的 85.1% 股份，轉讓給經營大型電玩遊樂場設備出租業務的企業 GENDA，同時計劃在今年內撤出日本國內大型電玩遊樂場營運業務。

近件受到新冠肺炎影響，日本不少遊樂場所被迫停業，收入持續下降。世嘉控股旗下 SEGA Entertainment 去年錄得 9.15 億日圓虧損，相比前兩年的 6.94 億日圓與 8.04 億日圓盈餘來說大幅惡化，今年第 1 季更出現巨額虧損；營業淨利比去年同期大跌 87.7%（今年 ３ 月數字），可見形勢嚴峻。

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▲ SEGA 秋葉原 2 號館已於今年 8 月底關閉。

出售業務後仍繼續大型電玩設施開發業務

為減少損失，SEGA 考慮各種方案後，決定將 SEGA Entertainment 的 85.1% 股份轉讓給 GENDA，只保留 14.9% 的股份。SEGA 表示，現有的店鋪在股份轉讓後仍會以「SEGA」的品牌繼續營運，SEGA 今後仍會繼續大型電子遊玩設施的開發業務，不過會將部分開發人員會轉到家庭遊戲機軟件業務。

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▲ 現有的店鋪在股份轉讓後仍會以「SEGA」的品牌繼續營運

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SEGA 是老牌大型電玩遊樂設施開發製造商和遊樂場營運商，並曾開發 Mega Drive 等家庭遊戲機。自 1965 年起開始涉足大型電玩遊樂場營運業務，1972 年成立業務子公司。其後歷經多次合併改組，最後由 2015 年 4 月成立「SEGA 控股株式會社」，分設消費者研發部、娛樂部門、玩具及影音部門，以及娛樂設施部門。其中，SEGA Entertainment 前是日本第 3 大大型電玩遊樂場設施營運企業，國內共有 199 間娛樂設施（大型電玩遊樂場佔 193 間）。

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Photo：SEGA Entertainment