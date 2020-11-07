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【購物季商機】Amazon・FedEx 看準退貨商機　搶推「無箱退貨」減企業成本

商管策略 16:23 2020/11/07

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隨著年終購物季來臨，物流業看準購物季之後的退貨潮。FedEx 早前與退貨方案供應商 Happy Returns 合作，推出「無箱退貨」服務，讓消費者到聯邦快遞（FedEx）的實體據點退貨，並即場退款，減輕企業營運成本。

在 10 月底開始，顧客只需在網上提出退貨要求，並出示手機 QR code，無需裝箱或其他任何包裝，到 FedEx 超過 2,000 個服務據點即可退貨並立即取得退款。

Amazon 領「黑色星期五」前哨戰 Prime Day 營業額衝 780 億元見下頁

Amazon 數年內推出送貨機隊 30分鐘內安全送達見下頁

除了 FedEx ，亞馬遜（Amazon）已允許用戶於 UPS、Kohl’s 及 Whole Foods 等實體據點，在無裝箱的情況下退貨。Happy Returns 共同創辦人 David Sobie 指，Amazon 正在訓練消費者退貨的新模式。他認為，這種退貨模式已逐漸成為電子商務的新賭注，就像 5 年前，「免運」成為電商的賭注一樣。

David Sobie 的目標是透過 Happy Returns 的技術將多間電商的退貨商品匯集成單批貨物，從而使退貨成本減少至少 10%。由於網上購物的退貨率高達 30%，相當於實體門市退貨率的 3 倍，因此這可以為零售業節省成本。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

Happy Returns採用可重複利用的收納箱擺放消費者的退貨商品

環保兼減輕營運成本

「無箱退貨」服務除了減輕企業營運成本，同時可減少碳排放。據 Happy Returns 在 2018 年的研究顯示，無箱退貨可以令每件退回商品的碳排放量減少0.12 磅。即使今年受到新冠肺炎疫情影響，Happy Returns 用戶仍繼續增長，單在今年第 2 季的新增客戶超越 2019 年全年。此外，Happy Returns 也會與不同企業合作推出退貨服務。

天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌見下頁

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Photo：Happy Returns、 shutterstock、Walmart、Open Grid Scheduler

撰文 : 廖淑瑩

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