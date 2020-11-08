【疫市營商】旅遊體驗平台疫情下生意「雪崩式」下跌 KKday三招快速吸客兼幫中小企

新冠肺炎疫情下市民無法外遊，航空業及旅遊業首當其衝，不時傳出裁員、業績大跌的消息。旅遊體驗平台也不能倖免，當中 KKday 在疫情初期的生意更是「雪崩式」大跌。為了應對經營困境，平台推出 3 招吸引本地客人及協助中小型旅遊業者加速數碼轉型。

KKday 香港區營銷總監林巧虹表示，農曆新年後，新冠肺炎疫情爆發初期主要集中在東南亞地區，當時受影響的主要是日本、韓國、台灣的銷售。 公司即時將推廣重心轉向長途目的地，如歐美及澳洲並加快香港本地產品上架，從而填補東南亞地區的跌幅。不過，隨著新冠肺炎疫情蔓延至世界各地，大部分地區實施封關或發出旅遊警示，令原本計劃出行的市民卻步、更改甚至取消原定出行計劃。

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▲ KKday香港區營銷總監林巧虹

面對銷售減少，加上大量定單取消，林巧虹形容當時營業額「雪崩式」下跌到近乎零收入。針對市民無法外遊，KKday 亦調整經營策略，制定 2 大方向：

(1) 開拓香港本地吃喝玩樂市場

無法外遊下，香港人周未、假期都仍希望尋找消閒活動，放鬆身心。因此，KKday 不斷發掘本地吃喝玩樂部分，特別在玩樂體驗方面，例如在家體驗工作坊 （如：押花、西洋書法、烘焙材料包）、戶外活動 （如：南丫島單車遊、地質公園遊）、豪華露營（Glamping）等。針對「宅度假」（Staycation） 興起，KKday 推出超過 70 款酒店優惠套餐，並每星期跟 1 間人氣酒店合作推出快閃優惠。

林巧虹表示，平台創出 3 分鐘售出 100 間客房、3 天內賣出超過 2,000 客房的成績。她透露，KKday 將推出更多香港本地獨家產品，如山頂纜車及野餐套票、迪士尼樂園點心製作班等。

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▲ 豪華露營 (Glamping)成為近年新興活動之一

(2) 海外直送各式手信

KKday 在台灣、日本、韓國、東南亞等地搜羅了多款手信類產品，包括：日韓零食、台日水果海產等。除食物外，亦1有日本富士山杯、煙火杯、韓國限定版星巴克杯等精品。平台在中秋節前夕更舉辦台灣月餅主題活動，售出超過 5,000 盒由台灣直送香港的月餅產品。

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▲ KKday在台灣、日本、韓國、東南亞等地搜羅了多款手信類產品

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KKday 在新冠肺炎疫情期間亦推出 Rezio 旅遊供應管理系統，協助中小型旅遊業者加速數碼轉型，解決電子商貿業務困難。疫情令大眾消費模式傾向網上購物， Rezio 專門為在地旅遊如特色課程、體驗活動等商家定制一站式預訂服務，解決傳統旅遊業常見的漏單及時間問題，降低人手成本，以便集中資源開拓業務。

KKday 在今年 3 月起率先在台灣及日本市場試行 Rezio，支援當地供應商快速轉型。林巧虹表示，6 個月內已有 300 多個旅遊同業者加入 Rezio，小至傳統的在地工藝工作坊，大至日本最大旅行社 H.I.S 等，並成功服務逾 150,000 名旅客。

少人出遊、小型半私人團成趨勢

特區政府有份推動的「旅遊氣泡」即將實施，KKday 又會如何部署疫情緩解後的業務策略？林巧虹認為，疫情後外遊模式可能會由以往的多人團體變為少人出遊，自由行將成為業務主流故該公司會調產品結構，如增設自駕露營車套票，提高產品靈活性，盡量提高消費者選擇彈性。此外，「小團出行」將成為新趨勢、參加包車遊覽或 4 至 6 人的小型半私人團，行程亦會預設打卡位及提供私人拍攝服務。

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Photo：KKday、Agoda、pexels