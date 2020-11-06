【附購買連結】幻彩蝴蝶．星空．喱士到貨! Vannex Mask 真立體口罩 獨立包裝售$150盒

香港口罩廠 Vannex Mask 表示，正開賣最新款的圖案真立體口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

真立體口罩的設計類似 KF94 口罩，可以提供更高的透氣度。今次廠方更推出多種圖案款式口罩，除一般的多色系列外，更有設計特別圖案款，例如:幻彩蝴蝶、星空、喱士、格仔等等。有部分口罩更有成人和中童尺寸選擇。各款真立體口罩的售價為 $150/30個，全獨立包裝。

【其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

▲ Vannex Mask 真立體口罩

【其他內容】【一盒齊三色】屈臣氏WatsMask新推潮色口罩 深紫/藍/紅三色登場

▲ Vannex Mask 真立體口罩

Vannex 口罩規格

-香港製造

-1盒30個（獨立包裝）

-PFE、BFE：99% (平均)

售價:$150/30個

口罩購買連結<<

▲ Vannex Mask 真立體口罩

【其他內容】 【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個

▲ Vannex Mask 真立體口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】