【大劈價】支援Level 3/N95/KF94! Savewo 3DMask 獨立包裝 SOGO 售 $99/30個

現在 SOGO 正進行周年大減價，當中亦包括防疫用品，當中 Savewo 3DMask 口罩更以破底價發售。



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Savewo 3DMask 支援 Level 3、N95 和 KF94 規格，是一款真正高防的口罩，所以其售價亦比較貴，一盒 30 個的 3DMask 原價售 $149，現在 SOGO 只售 $99。優惠期由即日至 17 日，售完即止。不過這幾日 SOGO 都有不斷補貨，如發現已售罄，可以稍後再買。

注意此口罩在銅鑼灣 SOGO 地庫超市發售，不要去錯地方。

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▲ Savewo 3DMask 口罩特價

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▲ Savewo 3DMask 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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