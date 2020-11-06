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【一盒齊三色】屈臣氏WatsMask新推潮色口罩 深紫/藍/紅三色登場

業界頭條 01:57 2020/11/06

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屈臣氏 WatsMask 口罩的攻勢一浪接一浪，昨才把迷彩雙色口罩上架待賣售 (按此瀏覽詳情)，廠方又在 FB 放出預告，又有一款新口罩推出。  
 
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款屈臣氏 WatsMask 提供三種顏色，包括：深紫/深藍/深紅，是之前屈臣氏從未推出的顏色，感覺較高貴大方，十分適合在秋冬使用。這款口罩亦是 Level 3 水平、一盒 30 個獨立包裝。今次買家只需要購買一盒口罩，即可獲得深紫/深藍/深紅三種顏色，比之前推出的雙色口罩更「多色」。 

廠方表示，此新口罩暫時在香港仔中心門市率先發售，相信其他門市也會稍後登場。

其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

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其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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