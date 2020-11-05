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【附購買詳情】一盒齊五款!B.Duck冬日限定版圖案港產口罩 獨立包裝 AEON 特價 $119/30個

行內熱話 21:14 2020/11/05

分享：

B.Duck 又有新款圖案口罩推出啦，今次也是 AEON 百貨率先發售，而且更是以搶先特惠價開售。
  
【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次新推出的 B.Duck x MainettiCare 口罩，是採用充滿濃濃冬日氣息的冬日設計，口罩上不但印有可愛的彩色 B.Duck 圖案，更有強烈的冬天氣氛。口罩一盒 30 個，一盒有齊 5 款不同 B.Duck 口罩，全獨立包裝口罩，更支援 BFE 及  PFE =>98% 規格，售價為 $119盒/30個。現時更有齊幼童、中童及成人 3 款尺寸選擇。凡購買任何B.Duck冬日限定版抗疫口罩一盒仲送您「冬日限定版B.Duck抗菌口罩封套」一個。

B.Duck冬日限定版口罩

AEON 百貨網站由即日起至 11 月 12 日搶先發售，每款尺寸名額限售 1000 盒。 

取貨日期：預計2020年12月10日起

取貨地點：指定AEON百貨、超市分店及MONO MONO銅鑼灣店(藍田店除外)

B.Duck冬日限定版口罩

其他內容】 口罩$0.18一個! 平過廁紙? 成人防疫口罩 $9/50個

B.Duck x MainettiCare防疫口罩系列冬日限定版

口罩購買連結

B.Duck x MainettiCare防疫口罩系列冬日限定版(幼童)<<< 

B.Duck x MainettiCare防疫口罩系列冬日限定版(中童)<<<

B.Duck x MainettiCare防疫口罩系列冬日限定版(成人)<<<

其他內容】 【附購買連結】屈臣氏WatsMask口罩型格新款! 迷彩雙色口罩搶先登場

 

B.Duck冬日限定版口罩

其他內容】  【附購買方法】具台灣MD鋼印!Accmask 台灣製幻彩口罩 只售$8/30個 

 

B.Duck冬日限定版口罩

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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