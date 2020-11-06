【香港製造】港產手工啤競爭激烈　賣集體回憶・品牌聯乘突圍

香港有近 25 個本地手工啤品牌，競爭激烈，要脫穎而出產品必須又好又有個性。有品牌主打香港情懷，以港人集體回憶作為主題，產品極受歡迎，在新冠肺炎疫情期間供不應求。

成立於 2017 年的「瘋啤（Foam Beer Brewery）」，創辦人 Angus Chan 說：「我們以前在太子經營餐廳，餐廳裏有自家釀酒設備製作新鮮的新派啤酒，不停嘗試新元素，甚至飲起來不像啤酒。我們希望透過啤酒為客人呈獻特殊的新體驗。直到後來創立瘋啤，我們亦秉承同一理念。」

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▲ 「瘋啤」創辦人 Angus Chan。

瘋啤的名字來自於 Steve Jobs 的 「The Crazy Ones」演講，只有最瘋狂的人方能全神貫注突破極限，品牌標誌是沾血左耳，寓意梵高為提高集中力所割下的左耳。品牌英文名稱 Foam (氣泡) Brewery 正是希望連泡沬亦做到完美。

瘋啤現時有 6 款酒，月產共約 2,000 公升，近半年起開始供不應求。能在疫市裏將生意愈做愈好，跟他們的品牌定位有直接關係， Angus 說：「我們主打港式情懷。希望每款酒也能勾起港人的共同回憶，媽媽帶你飲涼茶後便會讓你吃山楂餅、陳皮梅；竹蔗茅根，花露水也是港人回憶之一。瘋啤可以勾起回憶，也能創造新的回憶，跟客人共渡值得紀念的時刻。」

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▲ 右邊是第一代，雙妹嘜還拿著了啤酒。

品牌最好賣的皇牌產品是三枝加上包裝紙的啤酒，Angus 解釋特製包裝紙能夠更凸顯產品，進一步引起共鳴。山渣餅、陳皮啤是同系列啤酒，是配中藥的共同回憶；「液體麵包」除了生命麵包「二次創作」外，其啤酒配方亦與跟過往的軍糧啤酒配方接近。

其他三枝酒亦各有故事，第一代的「花露水小麥啤」是與香港品牌「廣生堂雙妹嚜」合作的聯乘產品，玫瑰味濃郁，也用上了正牌花露水的原材料，氣味與花露水非常接近；第二代則是單飛的二次創作，配方會改為偏重水果味，淡淡荔枝味更適合現時的年青人審美。「金羅漢果菊花啤」則二創了金嗓子潤喉糖，新冠肺炎疫情期間大受歡迎。

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▲ 金羅漢果菊花啤味道像是液體潤喉糖，疫情裏非常受歡迎。

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雖然香港有多間手工啤酒廠，Angus 指出市場仍未飽和，現時仍處增長期，過往無人認識手工啤，現時就算到主婦都開始知道這項產品，更因為不少港人會主動嘗試手工啤，不少酒吧都主動入貨，又說：「港人近年特別喜歡香港品牌手工啤，過往我做餐廳時，客人試也是試外國的手工啤，可見時代的確不同了。網購平台亦令我們更易接觸新客戶，香港手工啤的未來仍是不錯的。」

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