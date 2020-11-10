【SME學堂】​自定包裝紙字眼　三角朱古力出奇制勝搶聖誕檔期生意

聖誕節收朱古力禮物特別開心窩心，其中最為人熟悉的朱古力品牌莫過於朱古力界「名牌」金沙（Ferrero Rocher）和瑞士三角朱古力（Toblerone），也趁節日熱賣檔期加強促銷，如推出自定包裝紙字眼吸引消費者。



Toblerone 原創獨特的三角造型家喻戶曉，今年 Toblerone 英國網店今年推出定製聖誕包裝，不過網購暫時只得「牛奶味」１款口味朱古力，售價 12.99 歐元（約港幣 118元），值不值見仁見智，但勝在定製自選字體選擇多樣，除基本由 A 至 Z、0 至 9 字體外，還設心心形符號及法語字母。

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▲ Toblerone 英網店趁聖誕節推定製聖誕包裝，字句也可由客人自定。

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根據 Toblerone 生產商 Mondelez International 的《2019 年第四季報告》指出該企業重點營運策略是以消費者為中心，並推動 2019 年企業營運。報告顯示，重點目標為「優化每日執行性」，包括世界名地復活節、聖誕和假期等節日活動。該公司早前推出 Orange Twist 及 Crunchy Almonds 兩款破格口味，並在英國 Tesco 和 ASDA 網站發售，希望在聖誕節檔期加強銷情。

▲ Toblerone 早前推出 Orange Twist 及 Crunchy Almonds 兩款破格口味，希望在聖誕節檔期加強銷情。

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另外，費列羅集團（Ferrero Group）旗下品牌「金莎朱古力」，同樣在逾百個國家設外銷的，也成為很多人「集體回憶」，事實上該公司 2017 年聖誕節在台灣買 4 粒金莎送限量金莎水晶球。本港超市網店顯示，金莎朱古力禮盒套裝包括 3 粒、5 粒 和 8 粒裝，以及傳統 24 粒禮盒套裝，吸引客戶光顧。

▲ 金莎朱古力禮盒套裝除24粒傳統包裝，還設3粒、5粒和8粒禮盒裝。

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Photo：mytoblerone.co.uk、parknshop.com